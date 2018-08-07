Ещё
В Канаде на видео попало жуткое существо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Канаде на видео попало странное существо, похожее на Голлума 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: © Кадр из видео с Youtube
Видео, сделанное в провинции Квебек в Канаде, на котором угадываются силуэты существа, похожего на Голлума — персонажа произведений Джона Толкина "Хоббит" и "Властелин Колец", всколыхнуло Сеть.
Автор кадров, путешествующий по провинции, сначала начал снимать лося, пасущегося вдоль дороги. Но затем увидел, что из темноты показалось странное существо, которое пользователи Сети прозвали "Голлумом". Передвигаясь перебежками, оно то вставало на ноги, то опиралось на четыре конечности.
На видео слышно, что остальные очевидцы также не могут разобраться что или кого именно они видят.
Наблюдение за "потусторонним" — одна из разновидностей туризма, называемая "аномальным". Возможно, место привлечет подобных туристов, а также поклонников книг Толкина.
Последние новости
"Потерявшегося" Порошенко нашли в киевском ресторане Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»71
«Я депутат и платить не буду»408
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко49
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева371
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна38
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение