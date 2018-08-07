ЕС заблокировал антииранские санкции США

Евросоюз объявил недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запретил европейским компаниям их выполнять.

«7 августа вступает в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций», — передает ТАСС слова официального представителя Еврокомиссии Мины Андреевой.

По ее словам, вступление блокирующего статуса в силу позволит всем европейским организациям в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло.

« (Он также) объявляет юридически ничтожными (недействительными) на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций», — добавила Андреева.

Как пояснили эксперты Еврокомиссии, кроме того, регламент допускает получение компенсаций европейскими компаниями, понесшими убытки в результате действий США. Отныне европейским компаниям нужно получить особое разрешение Еврокомиссии, если компания сможет доказать, что «невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом». Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после подписания в 2016 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана

Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном и возобновили санкции против этой страны.