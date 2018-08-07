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Раскрыта причина таинственной пропажи Порошенко
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На Украине объяснили пропажу Порошенко 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко в течение прошлой недели находился в частной поездке в Евросоюзе. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на администрацию президента страны.
«С 29 июля по 5 августа президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинский лидер совершил поездку за свой счет, а с 6 августа он уже находился на своем рабочем месте в Киеве.
Ранее сообщалось, что Порошенко не появлялся на рабочем месте с 30 июля. По одной из версий, он проводил отпуск на своей вилле в Испании, по другой — катался на яхте по Средиземному морю вместе с другом и партнером миллиардером Юрием Косюком.
Позже 6 августа Украинский политтехнолог Ярослав Макитра опубликовал в своем Facebook-аккаунте фотографию президента Петра Порошенко в неформальной обстановке. Он находился в ресторане вместе со своей семьей.
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