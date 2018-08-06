Греция решила «отомстить» России

В МИД Греции вызвали представителя российского посольства, сообщил источник

"Представитель посольства России в Афинах в понедельник был вызван в МИД Греции. Греческая сторона заявила о демарше в связи с действиями (Москвы) против Греции", — сказал источник.

Как сообщил в понедельник МИД РФ, 6 августа в МИД России был вызван посол Греции в Москве Андреас Фриганас , ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан.

Греция 11 июля обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников. Москва отвергла все эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.