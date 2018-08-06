Ещё
Греция решила «отомстить» России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Греции вызвали представителя российского посольства, сообщил источник 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Представитель посольства России в Афинах в понедельник был вызван в МИД Греции, ему заявлено о демарше в связи с высылкой греческих дипломатов из Москвы, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Греции.
"Представитель посольства России в Афинах в понедельник был вызван в МИД Греции. Греческая сторона заявила о демарше в связи с действиями (Москвы) против Греции", — сказал источник.
Как сообщил в понедельник МИД РФ, 6 августа в МИД России был вызван посол Греции в Москве Андреас Фриганас, ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан.
Греция 11 июля обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников. Москва отвергла все эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.
Последние новости
В России создали "вечный" ядерный реактор для атомных подлодок Стратегический август. Армия России выучила уроки пятидневной войны На Украине испугались возможных последствий закрытия границ с Россией
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду «Такси» избили в Москве70
Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш206
В Грузии рассказали об ответе на агрессию России64
Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна22
Подруга возмутила откровениями о Степаненко26
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:37
К чему приведет размещение Су-35С на Курилах
Оружие Армия
00:26
Уклонистов лишат военных билетов
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение