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«Точка G в Европе»: реклама Вильнюса оскорбила католиков
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Слишком сексуальная реклама Вильнюса оскорбила католиков 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Католическая церковь раскритиковала рекламу Вильнюса как «точки G Европы», сообщает Daily Mail.
Ранее литовское рекламное агентство Go Vilnius создало по заказу местного самоуправления, аналога мэрии, рекламу Вильнюса как «европейской точки G».
«Никто не знает, где она, но когда находит — это удивительно», — гласит слоган.
ru.delfi.lt
Между тем, как отмечает британский таблоид, рекламой города недовольны местные католики, главным образом потому, что в конце сентября Литву посетит папа римский Франциск.
Тем временем заказчики рекламы из Вильнюсского самоуправления назвали ее «лучшей» для города и уже отказались отменить проведение кампании.
В свою очередь, авторы слогана из Go Vilnius отметили, что суть сравнения Вильнюса с «точкой G» заключается в том, что европейцы не знают, где расположена литовская столица, однако найдя ее, чувствуют удовлетворение и любовь к городу.
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