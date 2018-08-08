«Точка G в Европе»: реклама Вильнюса оскорбила католиков

Слишком сексуальная реклама Вильнюса оскорбила католиков

Ранее литовское рекламное агентство Go Vilnius создало по заказу местного самоуправления, аналога мэрии, рекламу Вильнюса как «европейской точки G».

«Никто не знает, где она, но когда находит — это удивительно», — гласит слоган.

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Между тем, как отмечает британский таблоид, рекламой города недовольны местные католики, главным образом потому, что в конце сентября Литву посетит папа римский Франциск

Тем временем заказчики рекламы из Вильнюсского самоуправления назвали ее «лучшей» для города и уже отказались отменить проведение кампании.

В свою очередь, авторы слогана из Go Vilnius отметили, что суть сравнения Вильнюса с «точкой G» заключается в том, что европейцы не знают, где расположена литовская столица, однако найдя ее, чувствуют удовлетворение и любовь к городу.