Нетаньяху обратился с требованием к странам Европы

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Нетаньяху призвал европейские страны вслед за США ввести санкции против Ирана 

RT на русском 15 часов назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно высказался по поводу решения США восстановить санкции против Ирана и призвал европейские страны поступить аналогичным образом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозаявление главы Израиля.
«Я приветствую важное решение президента США Дональда Трампа и американской администрации ввести санкции в отношении Ирана… Я призываю европейские страны, которые говорят о сдерживании Ирана, присоединиться к этой инициативе. Прошло время разговоров, настало время действий», — сказал он.
Ранее Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана.
Позднее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, его британский коллега Джереми Хант, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, а также глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини выразили сожаление в связи с данным решением.
Эксперт Владимир Брутер прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.
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