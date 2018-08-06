Нетаньяху обратился с требованием к странам Европы

Нетаньяху призвал европейские страны вслед за США ввести санкции против Ирана

Ранее Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозаявление главы Израиля.

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