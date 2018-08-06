ООН призвала сохранить сделку по Ирану, несмотря на санкции США

ООН призывает стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаться в соглашении, несмотря на то, что санкции США вступили в силу, сообщил в понедельник журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак

"Мы будем разбираться, как новые санкции будут сказываться на ситуации. Но нам совершенно ясно, что самое главное, чтобы Иран и другие стороны продолжали соблюдать условия соглашения, независимо от действий (США — ред.)", — сказал Хак.

По его словам, "это наилучший способ разрешения в данной ситуации". Он добавил, что в ООН продолжают рассматривать СВПД как "достижение дипломатии и выражают поддержку всем государствам-участникам", но оказывать влияние на отношения стран не может.

"Мы призываем все страны делать все возможное для сохранения соглашения", — заключил представитель пресс-офиса.

США в понедельник официально объявили о поэтапном введении санкций против Ирана, которые были отменены после заключения СВПД в 2015 году. Первый пакет санкций будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа.