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США приготовились к санкционной войне с Ираном
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США приготовились к санкционной войне с Ираном 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Reuters
США готовятся возобновить санкции в отношении Ирана, пишет Reuters. Первая часть ограничений вступит в силу 7 августа.
Санкции будут введены в полдень по вашингтонскому времени (19:00 по московскому). Первая часть запретов коснется валютного, автомобильного рынков и рынка металлов. Правительство Ирана не сможет покупать доллары и торговать золотом и другими ценными металлами, а также графитом, углем, автомобилями и даже персидскими коврами. Кроме того, Тегерану будет запрещено выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте — риалах — с использованием зарубежных счетов.
Все эти меры уже вводились против Ирана, но были приостановлены в 2015 году в рамках договоренности по ядерной сделке между Тегераном и шестью странами-посредниками: США, Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией. Официально тот документ называется Всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.
В мае 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки в одностороннем порядке. Остальные ее участники заявили о приверженности договоренностям.
Издание пишет, что многие международные компании, включая европейские, уже уходят из Ирана, даже несмотря на то, что Евросоюз не поддержал США и не стал вводить собственные санкции. По словам собеседника агентства в Белом доме, главная цель ограничительных мер состоит в том, чтобы «изменить поведение Ирана», не прибегая к смене режима.
Также власти США обеспокоены сообщениями о подавлении протестов в иранских городах. Местные жители уже несколько дней выходят на митинги против ухудшения финансовой ситуации. «Трамп готов встретиться с руководством Ирана в любое время, чтобы обсудить реальную сделку, которая сдержит их региональные амбиции, усмирит вызывающее поведение и отрежет любой доступ к ядерному оружию», — отметил собеседник издания.
Вторая часть санкций должна быть введена 4 ноября. Она будет касаться торговли иранской нефтью. Ее поставки будут запрещены в США, однако ЕС не собирается прекращать закупки.
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