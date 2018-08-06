США приготовились к санкционной войне с Ираном

США готовятся возобновить санкции в отношении Ирана , пишет Reuters . Первая часть ограничений вступит в силу 7 августа.

Санкции будут введены в полдень по вашингтонскому времени (19:00 по московскому). Первая часть запретов коснется валютного, автомобильного рынков и рынка металлов. Правительство Ирана не сможет покупать доллары и торговать золотом и другими ценными металлами, а также графитом, углем, автомобилями и даже персидскими коврами. Кроме того, Тегерану будет запрещено выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте — риалах — с использованием зарубежных счетов.

Китаем, Францией, Германией и Все эти меры уже вводились против Ирана, но были приостановлены в 2015 году в рамках договоренности по ядерной сделке между Тегераном и шестью странами-посредниками: США, Россией Великобританией . Официально тот документ называется Всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

В мае 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки в одностороннем порядке. Остальные ее участники заявили о приверженности договоренностям.

Издание пишет, что многие международные компании, включая европейские, уже уходят из Ирана, даже несмотря на то, что Евросоюз не поддержал США и не стал вводить собственные санкции. По словам собеседника агентства в Белом доме, главная цель ограничительных мер состоит в том, чтобы «изменить поведение Ирана», не прибегая к смене режима.

Также власти США обеспокоены сообщениями о подавлении протестов в иранских городах. Местные жители уже несколько дней выходят на митинги против ухудшения финансовой ситуации. «Трамп готов встретиться с руководством Ирана в любое время, чтобы обсудить реальную сделку, которая сдержит их региональные амбиции, усмирит вызывающее поведение и отрежет любой доступ к ядерному оружию», — отметил собеседник издания.

Вторая часть санкций должна быть введена 4 ноября. Она будет касаться торговли иранской нефтью. Ее поставки будут запрещены в США, однако ЕС не собирается прекращать закупки.