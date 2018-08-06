Тройное убийство экс-депутата и другие события дня

Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве
Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко обвинен в убийстве в кипрском городе Пафосе. Именно эту информацию поведал журналистам адвокат экс-политика.
В итальянском аэропорту прогремел взрыв
В результате происшествия погиб один человек, еще около полусотни пострадали. Очевидцам удалось заснять произошедшее на камеру.
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Российская экономика способна выдержать даже маловероятный сценарий распространения санкций на суверенный долг, который предложили американские законодатели. Так считает аналитик Moody’s Кристин Линдоу.
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Астрономические доходы юмориста Евгения Петросяна и его жены Елены Степаненко вывели россиян из себя. Многие люди, работая на шахтах, стройках, в больницах едва сводят концы с концами, живут от зарплаты до зарплаты, вынуждены брать кредиты на самое элементарное. Люди заняты на тяжелейших морально и физически производствах, а Петросян и Степаненко знай себе читают со сцены чужие тексты и получают миллиарды рублей! Десятки шикарных квартир и дач, часы по цене "двушки", шикарные машины — у налоговой полиции к артистам почему-то нет вопросов.
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Убившие отца сестры Хачатурян поражены условиями размещения в следственном изоляторе, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. СМИ выяснили, что именно смутило девушек.
Авиакомпании заплатят россиянам
Овербукинг станет незаконным в России, сообщают «Известия». Авиакомпании обяжут выплачивать компенсации пассажирам, которые не смогли попасть на рейс по причине овербукинга.
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Обладательница трех олимпийских медалей россиянка Ольга Забелинская намерена сменить спортивное гражданство. Она прокомментировала принятое решение.
Тотьмянина рассказала об измене Ягудина
Прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина рассказали о причинах, из-за которых они решили оформить свои отношения официально, о периоде расставания и изменах, а также поделились мыслями о патриархате.
Найдены виновные в росте цен на бензин
Резкий рост цен на бензин начался в апреле 2018 года и продолжался примерно до середины июня. В некоторых регионах стоимость литра топлива перевалила за психологическую отметку в 50 рублей. Что стало причиной такого неожиданного процесса, узнали СМИ.
Росстат обрадовал россиян
Дефляция потребительских цен в июле в России составила 0,3% после роста цен на 0,4% в июне. В пресс-службе Росстата дали объяснение этому процессу.