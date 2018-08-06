Саакашвили заявил о «вторжении» России в Грузию

Саакашвили рассказал о «вторжении» России в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что «только полные идиоты» могут говорить, что в 2008 году войну начал Тбилиси , по его словам, еще до конфликта туда якобы перебросили российские войска.

«Что значит: кто первый начал? Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала», — сказал он в интервью «Настоящему времени».

По его словам, нужно спрашивать об этом «российских матерей, чьих детей перебросили туда», а также полковника Андрея Казаченко, командира 135-го мотострелкового полка 19-ой мотострелковой дивизии 58-ой армии, который якобы зашел в 3 часа утра в ущелье.

«Это хорошо задокументировано, он сам не отвергает. Уже нельзя спросить об этом Сергея Багапша (глава Абхазии умер в 2011 году от рака). Он за день, за 24 часа до якобы начала войны говорил: «Меня успокоили, российские войска уже зашли через туннель. Все хорошо». Он это сказал, это все хорошо зарегистрировано», — заявил Саакашвили.

По его словам, Россия собиралась «напасть» не просто на Грузию как страну, а «на грузинскую государственность», которая «создавала проблемы в виде успешных реформ».

Он утверждает, что первые танки прошли через туннель за несколько дней до конфликта, мотострелки — «за неделю, за две, за три» до начала конфликта.

«Огромное количество людей уже были в активных боевых действиях, уже были внутри Грузии, взрывали, нападали. И это были не так называемые «миротворцы». Это были не так называемые «добровольцы», хотя эти «добровольцы» — это тоже были российские войска. Это были регулярные российские войска», — заявил Саакашвили.

Он также сказал, что самая боеспособная бригада грузинских ВС тогда была в Ираке , и ее могли в любой момент вернуть по договоренности с американцами.

«Я хорошо помню, один российский генерал в 2008 году как раз это объяснял перед войной нам, нашим дипломатам. Как раз о том, кто начал войну. Они уже все готовили, за несколько лет подготовили все, не просто провокации, они рассказывали. Балуевский об этом рассказал послам НАТО, а этот генерал еще больше разоткровенничался с нашим дипломатом, говорит: «Ну что такое ваша Грузия? Грузию главное сейчас по автобану разделить на две части, потом еще разделить на четыре части — и все, нет вашей Грузии». Вот и все», — заявил Саакашвили.

По его словам, у России «заранее имелся этот план», однако цели «достигнуты не были».

«То, что тогда спасло Грузию в 2008 году, — то, что семь европейских лидеров прилетели, стояли вместе с нами на митинге, когда Путин как раз грозился разбомбить этот митинг. Они приехали в Грузию вопреки угрозам со стороны российских военных сбить их самолет. Я имею в виду президента Качиньского. Саркози приехал, потом сразу Меркель приехала и другие», — сказал экс-президент Грузии.

Газета ВЗГЛЯД два года назад подробно писала о том, как используют грузинский конфликт 2008 года в самой Грузии, где на этой войне спекулирует и действующая власть, и оппозиция, и Саакашвили.