ЕС решились на сопротивление США

ЕС заблокирует санкции США против Ирана

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что во вторник начнут действовать обновленные правила ЕС по блокировке американских санкций против Ирана

«Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций», — сказала Андреева, передает ТАСС.

Великобритании и В совместном заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и министры иностранных дел Франции Германии прокомментировали введение санкций.

«Мы глубоко сожалеем о возобновлении действия санкций США после их решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану», — говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

По мнению министров, СВПД работает, выполняя свои задачи и обеспечивая «мирный характер иранской ядерной программы».

Ранее Париж установил сроки ответа на санкции США против Ирана.

США вышли из ядерной сделки с Ираном и возобновили санкции против этой страны. После этого Вашингтон пригрозил наказывать бизнес ЕС за ведение дел с Ираном.