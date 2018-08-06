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ЕС решились на сопротивление США
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ЕС заблокирует санкции США против Ирана 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что во вторник начнут действовать обновленные правила ЕС по блокировке американских санкций против Ирана.
«Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций», — сказала Андреева, передает ТАСС.
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В совместном заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии прокомментировали введение санкций.
«Мы глубоко сожалеем о возобновлении действия санкций США после их решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану», — говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
По мнению министров, СВПД работает, выполняя свои задачи и обеспечивая «мирный характер иранской ядерной программы».
Ранее Париж установил сроки ответа на санкции США против Ирана.
США вышли из ядерной сделки с Ираном и возобновили санкции против этой страны. После этого Вашингтон пригрозил наказывать бизнес ЕС за ведение дел с Ираном.
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