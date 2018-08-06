В Грузии появился новый кандидат в президенты

Экс-глава МИД Грузии намерена баллотироваться в президенты

Экс-министр иностранных дел Грузии , независимый депутат парламента Саломе Зурабишвили заявила, что намерена принять участие в президентских выборах, которые состоятся 28 октября.

"Я приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах", — заявила она в понедельник на брифинге.

Зурабишвили добавила, что, в случае победы, будет работать над обеспечением стабильности и объединения страны.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что Зурабишвили подала прошение об отказе от гражданства Франции . По закону президент Грузии не может иметь гражданства других стран, помимо грузинского. СМИ также утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта", члены которой не исключают, что вовсе откажутся от выдвижения своего кандидата в президенты, может выразить поддержку Зурабишвили.