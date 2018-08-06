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Вышинскому сократили срок содержания под стражей
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Украинский суд сократил срок содержания под стражей Вышинского 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на пять дней — до 8 сентября, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
По его словам, "было отменено решение (городского суда), поскольку оно было с нарушением — срок содержания под стражей превышал 60 дней". "Было 64 дня. Нельзя больше 60 дней содержать человека под стражей. То есть суд фактически подтвердил, что были процессуальные нарушения при вынесении следственным судьей определения о продлении срока содержания. Отменил данное постановление. Но тут же удовлетворил ходатайство (следствия), поскольку посчитал, что есть все доводы содержать его под стражей. На 60 дней — до 8 сентября", — сказал Доманский.
"Фактически сторона защиты выиграла пять дней", — добавил он.
При этом апелляция защиты об изменении меры пресечения для Вышинского удовлетворена не была, отметил адвокат.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.
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