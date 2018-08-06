Вышинскому сократили срок содержания под стражей

Украинский суд сократил срок содержания под стражей Вышинского

По его словам, "было отменено решение (городского суда), поскольку оно было с нарушением — срок содержания под стражей превышал 60 дней". "Было 64 дня. Нельзя больше 60 дней содержать человека под стражей. То есть суд фактически подтвердил, что были процессуальные нарушения при вынесении следственным судьей определения о продлении срока содержания. Отменил данное постановление. Но тут же удовлетворил ходатайство (следствия), поскольку посчитал, что есть все доводы содержать его под стражей. На 60 дней — до 8 сентября", — сказал Доманский.

"Фактически сторона защиты выиграла пять дней", — добавил он.

При этом апелляция защиты об изменении меры пресечения для Вышинского удовлетворена не была, отметил адвокат.