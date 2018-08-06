Американка отвлеклась на онлайн-казино и выиграла миллионы

Американка отвлеклась на онлайн-казино во время работы и выиграла миллионы

Жительница американского штата Нью-Джерси, получила рекордный выигрыш в интернет-казино штата. Об этом сообщает издание USA Today.

Сделав ставку величиной два доллара в онлайновом аналоге слот-машины, она выиграла 287 945 долларов (18,3 миллиона рублей). Это самый крупный выигрыш в истории интернет-казино штата Нью-Джерси.

Женщина, которая предпочла сохранить анонимность, пристрастилась к азартным играм в интернете в январе этого года. Она утверждает, что играла на работе во время селекторного совещания и чуть не вскрикнула, когда узнала о победе.

В 2016 году сообщалось, что американка подала в суд на казино за отказ выплатить ей выигрыш в размере 43 миллионов долларов. Казино утверждает, что игровой автомат был неисправен, и в действительности она выиграла 2,25 доллара.