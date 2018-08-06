Умер Жоэль Робюшон

Умер шеф-повар Жоэль Робюшон

Всемирно известный французский шеф-повар и ресторатор Жоэль Робюшон ушел из жизни в понедельник в возрасте 73 лет. Об этом сообщил телеканал "БФМ-ТВ" со ссылкой на окружение кулинара.

"После смерти Поля Бокюза (кулинар и ресторатор, скончался 20 января 2018 г. — прим. ТАСС), это настоящий удар", — приводит телеканал слова гастрономического критика Перико Легасса.

По информации газеты "Фигаро", Робюшон скончался от онкологического заболевания.

Робюшона можно считать одним из столпов французской гастрономии. Законодатель высокой кухни успел поработать в более чем десятке ресторанов по всему миру, под его началом гастрономические заведения были удостоены 32 звезд Мишлен. Ресторанный гид Gault et Millau ("Го Мийо") в 1989 году назвал его "шеф-поваром века".