Ещё
В Ираке закончили пересчет голосов на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ираке объявили об окончании пересчета голосов на выборах в парламент 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Высшая независимая избирательная комиссия Ирака объявила о завершении частичного ручного пересчета голосов избирателей на майских парламентских выборах, сообщает в понедельник государственное иракское телевидение.
Высшая независимая избирательная комиссия Ирака ранее постановила провести ручной пересчет голосов избирателей на участках, где были жалобы на фальсификации.
Пересчет голосов начался в начале июля. Он проходил поэтапно и затронул избирательные участки в шести провинциях Ирака. К контролю над пересчетом были привлечены представители ООН, политические объединения и представители кандидатов.
Ранее иракский парламент проголосовал за необходимость ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Федеральный суд постановил, что это решение не противоречит конституции.
Решение о пересчете голосов отложило создание нового правительства страны, формируемого по результатам голосования.
Первые после освобождения страны от террористов парламентские выборы прошли в Ираке 12 мая. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.
Последние новости
Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Брат за брата: десантник устроил самосуд из-за гибели родственника Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В итальянском аэропорту прогремел взрыв3
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией27
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать71
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом70
Петросян обратился к россиянам26
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
03:40
Японский изобретатель показал робота-андроида
Технологии Наука и техника
00:47
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Шоу-бизнес
03:37
Разбившийся Ми-8 поднимался без диспетчерского сопровождения
Катастрофы Пожары
02:23
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией
Происшествия
00:13
В итальянском аэропорту прогремел взрыв
Происшествия
01:25
Сюрприз для США: у «Арматы» нашли секретное оружие
Армия Статьи
00:46
Таксисты устроили потасовку в центре Москвы
Происшествия
00:50
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение