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Американский сенатор призвал развивать диалог с РФ
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Американский сенатор призвал развивать диалог с Россией 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: AFP 2018 / Saul Loeb
России и США нужно развивать диалог, в том числе между законодательными органами, для двух стран было бы ошибкой не разговаривать, заявил в понедельник сенатор США от республиканской партии Рэнд Пол.
"Я верю, что нашим странам необходимо больше культурных обменов, контактов между законодательными органами и более открытого общения. Мир — сложное место, и мы находимся в непосредственной близости к России, к Сирии и другим местам. Поэтому, думаю, было бы очень большой ошибкой не разговаривать, не иметь открытого диалога", — заявил Пол на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
По словам американского сенатора, цель его визита в Россию — "заявить о том, что нам необходим диалог, как между комитетами парламентов по международным делам, так и между нашими законодательными органами".
"Были проблемы в этом диалоге, и я надеюсь, что нам удастся улучшить этот диалог между нашими странами. И я надеюсь, что проблемы трансформируются в диалог, который продолжится и (тогда), когда мы вернёмся домой", — отметил Пол.
Российские парламентарии встречаются в понедельник в Москве с делегацией сенаторов США, в которую помимо Пола вошли также член Сената законодательного собрания штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.
Это уже вторая встреча подобного уровня в Москве за последний месяц с небольшим: группа американских конгрессменов и сенаторов уже побывала в России в конце июня — начале июля.
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