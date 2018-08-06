Американский сенатор призвал развивать диалог с РФ

Американский сенатор призвал развивать диалог с Россией

России и США нужно развивать диалог, в том числе между законодательными органами, для двух стран было бы ошибкой не разговаривать, заявил в понедельник сенатор США от республиканской партии Рэнд Пол.

"Я верю, что нашим странам необходимо больше культурных обменов, контактов между законодательными органами и более открытого общения. Мир — сложное место, и мы находимся в непосредственной близости к России, к Сирии и другим местам. Поэтому, думаю, было бы очень большой ошибкой не разговаривать, не иметь открытого диалога", — заявил Пол на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

По словам американского сенатора, цель его визита в Россию — "заявить о том, что нам необходим диалог, как между комитетами парламентов по международным делам, так и между нашими законодательными органами".

"Были проблемы в этом диалоге, и я надеюсь, что нам удастся улучшить этот диалог между нашими странами. И я надеюсь, что проблемы трансформируются в диалог, который продолжится и (тогда), когда мы вернёмся домой", — отметил Пол.

Российские парламентарии встречаются в понедельник в Москве с делегацией сенаторов США, в которую помимо Пола вошли также член Сената законодательного собрания штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.

Это уже вторая встреча подобного уровня в Москве за последний месяц с небольшим: группа американских конгрессменов и сенаторов уже побывала в России в конце июня — начале июля.