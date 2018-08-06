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МИД Белоруссии осудил попытку покушения на Мадуро
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МИД Белоруссии назвал попытку покушения на Мадуро актом терроризма 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: AP Photo / Xinhua
Министерство иностранных дел Белоруссии в понедельник назвало попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро "варварским и бесчеловечным актом терроризма".
В субботу к трибуне на проспекте Боливара в Каракасе, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов с взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Позже сам Мадуро обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.
"Попытка покушения 4 августа 2018 года на президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, в результате которой получили ранения семь человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма. Использование столь отвратительных методов в политической борьбе не будет никогда принято Беларусью. Мы будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений террора и насилия", — говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства в Facebook.
В нем отмечается, что "только народ Венесуэлы и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и конституции вправе определять пути решения сложных ситуаций и способы разрешения всех разногласий в венесуэльском обществе".
Ранее с осуждением попытки покушения и насилия выступил ряд государств, в частности, Россия, Сирия, Турция, Никарагуа, Куба, Сальвадор и Испания.
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