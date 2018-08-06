Мадуро: враги никогда не одолеют народ Венесуэлы

Мадуро заявил, что враги никогда не одолеют народ Венесуэлы

Враги Венесуэлы никогда не смогут одолеть народ латиноамериканской страны, закаленный в боях. Об этом заявил в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро , днем ранее переживший попытку покушения.

"Враги Венесуэлы не смогли и не смогут [справиться] с нашим закаленным в боях народом. Мы продолжим путь к миру, преисполненные решимости достичь процветания, развития и счастья для всех", — написал глава Боливарианской республики в воскресенье в своем Twitter.

Он добавил, что венесуэльский народ всегда сражается до победного конца.

Покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников со взрывчаткой было совершено в субботу в момент, когда он выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Дроны были выведены из строя. Семеро сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны, находившиеся рядом с ним, остались невредимы.

В обращении к нации венесуэльский лидер обвинил в причастности к случившемуся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса . Кроме того, Мадуро предположил, что часть из тех, кто планировал убить его, проживают в США