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Мадуро: враги никогда не одолеют народ Венесуэлы
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Мадуро заявил, что враги никогда не одолеют народ Венесуэлы 

ТАСС 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Враги Венесуэлы никогда не смогут одолеть народ латиноамериканской страны, закаленный в боях. Об этом заявил в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро, днем ранее переживший попытку покушения.
"Враги Венесуэлы не смогли и не смогут [справиться] с нашим закаленным в боях народом. Мы продолжим путь к миру, преисполненные решимости достичь процветания, развития и счастья для всех", — написал глава Боливарианской республики в воскресенье в своем Twitter.
Он добавил, что венесуэльский народ всегда сражается до победного конца.
Покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников со взрывчаткой было совершено в субботу в момент, когда он выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Дроны были выведены из строя. Семеро сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны, находившиеся рядом с ним, остались невредимы.
В обращении к нации венесуэльский лидер обвинил в причастности к случившемуся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, Мадуро предположил, что часть из тех, кто планировал убить его, проживают в США.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.
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