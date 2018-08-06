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Японию возмутили истребители РФ на Курилах
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Япония протестует из-за сообщений о размещении истребителей на Итурупе 

РИА Новости 1 час назад
Япония заявила протест России в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах, заявил в понедельник на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Как сообщали ранее местные СМИ, в аэропорту Ясный на опытно-боевое дежурство на прошлой неделе заступили экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С.
По словам Суги, протест против этого был направлен 3 августа в МИД РФ через посольство Японии в Москве.
Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, однако позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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