Японию возмутили истребители РФ на Курилах

Япония протестует из-за сообщений о размещении истребителей на Итурупе

Япония заявила протест России в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах, заявил в понедельник на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Как сообщали ранее местные СМИ, в аэропорту Ясный на опытно-боевое дежурство на прошлой неделе заступили экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С.

По словам Суги, протест против этого был направлен 3 августа в МИД РФ через посольство Японии в Москве

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, однако позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.