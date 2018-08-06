Эксперт рассказал, как Украина «теряет» жителей Донбасса

Политический аналитик Василий Вакаров в эфире телеканала "112 Украина " объяснил, почему население Донбасса теряет доверие к украинским властям.

По мнению эксперта, Украина вынуждена играть в политическую игру, на которую "подписалась" в 2014 году под давлением "западных партнеров", настаивающих на продолжении действия специального закона о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Из-за того, что мы должны играть в одну игру с западными партнерами, мы, к сожалению, теряем то, что называется реальным нашим влиянием на этих людей в Донбассе. И с этой точки зрения наша власть либо ничего не делает, либо делает очень небольшие шаги, чтобы это изменить", — считает Вакаров.

При этом территория Донбасса продолжает выпадать из экономического контроля Украины, начиная с валюты и заканчивая автомобильными номерами. В связи с этим жители Луганской и Донецкой областей теряют лояльность к украинским властям, отмечает Вакаров.