Экс-президента Армении не захотели освобождать

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство об освобождении Кочаряна

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

"Ходатайство об изменении меры пресечения Кочаряна отклонено. На данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, избрание несвязанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия", — сказала Хачатрян.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову , служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.