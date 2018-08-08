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Экс-президента Армении не захотели освобождать
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Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство об освобождении Кочаряна 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство более чем 40 депутатов парламента об изменении меры пресечения экс-президенту страны Роберту Кочаряну, сообщила РИА Новости глава отдела по связям с общественностью ГП Аревик Хачатрян.
Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.
"Ходатайство об изменении меры пресечения Кочаряна отклонено. На данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, избрание несвязанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия", — сказала Хачатрян.
В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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