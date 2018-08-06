Саудовская Аравия высылает канадского посла

МИД Саудовской Аравии объявил канадского посла персоной нон грата

3 августа министерство иностранных дел Канады выразило озабоченность относительно задержания в Саудовской Аравии гражданских активистов и потребовало немедленного их освобождения. "Мы глубоко обеспокоены новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщина в Саудовской Аравии… Мы требуем от властей страны немедленно отпустить их", — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter отмечается.

МИД Саудовской Аравии прокомментировал заявление, отметив, что позиция Канады представляет собой вмешательство во внутренние дела королевства, а также противоречит основам международного права и всех договоренностей, которые регулируют отношения между государствами. В документе, опубликованном Саудовским агентством печати, сообщается, что Эр-Рияд приостанавливает новые торговые и финансовые операции с Канадой, отзывает своего посла для консультаций, а также объявляет главу дипломатической миссии Канады персоной нон грата.