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Саудовская Аравия высылает канадского посла
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МИД Саудовской Аравии объявил канадского посла персоной нон грата 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии дает послу Канады в королевстве сутки, чтобы он покинул страну. Такое решение Эр-Рияд принял после того, как Оттава призвала освободить гражданских активисток, задержанных в королевстве.
3 августа министерство иностранных дел Канады выразило озабоченность относительно задержания в Саудовской Аравии гражданских активистов и потребовало немедленного их освобождения. "Мы глубоко обеспокоены новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщина в Саудовской Аравии… Мы требуем от властей страны немедленно отпустить их", — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter отмечается.
МИД Саудовской Аравии прокомментировал заявление, отметив, что позиция Канады представляет собой вмешательство во внутренние дела королевства, а также противоречит основам международного права и всех договоренностей, которые регулируют отношения между государствами. В документе, опубликованном Саудовским агентством печати, сообщается, что Эр-Рияд приостанавливает новые торговые и финансовые операции с Канадой, отзывает своего посла для консультаций, а также объявляет главу дипломатической миссии Канады персоной нон грата.
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