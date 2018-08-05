Ещё
Внучка Елизаветы II рассекретила тайную часть дворца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внучка королевы Елизаветы случайно показала тайный коридор Букингемского дворца 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: princesseugenie / Instagram
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская опубликовала в соцсетях фотографию той части Букингемского дворца, которую нельзя было показывать широкой публике.
Принцесса Евгения — внучка королевы Великобритании Елизаветы II — опубликовала фото в Instagram, на котором изображен тайный коридор Букингемского дворца.
Это произошло из-за того, что девушка решила поздравить своего отца с днем рождения в социальной сети. Принцесса опубликовала фото отца в форме полковника гренадерской армии внутри Букингемского дворца. Кадр был сделан в коридоре, который не предназначался для глаз широкой общественности.
По данным СМИ, эта публикация доставила принцесса много проблем, однако удалять снимок девушка не посчитала нужным.
ТК «Звезда»: последние новости
Назначение Стивена Сигала представителем МИД РФ вызвало отчаяние в США На Украине нашли связь между Порошенко и потерей независимости страны Немецкие журналисты «потеряли» Меркель
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США похоронили «Армату»171
Петросян: гора с плеч свалилась168
Сын известного бизнесмена покончил с собой389
Появилось фото гибели авианосца США316
Путин сорвал наступление на Донбасс997
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение