Внучка Елизаветы II рассекретила тайную часть дворца

Внучка королевы Елизаветы случайно показала тайный коридор Букингемского дворца

Принцесса Евгения — внучка королевы Великобритании Елизаветы II — опубликовала фото в Instagram, на котором изображен тайный коридор Букингемского дворца.

Это произошло из-за того, что девушка решила поздравить своего отца с днем рождения в социальной сети. Принцесса опубликовала фото отца в форме полковника гренадерской армии внутри Букингемского дворца. Кадр был сделан в коридоре, который не предназначался для глаз широкой общественности.

По данным СМИ, эта публикация доставила принцесса много проблем, однако удалять снимок девушка не посчитала нужным.