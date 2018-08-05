Внучка Елизаветы II рассекретила тайную часть дворца

Внучка Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская опубликовала в соцсетях фотографию той части Букингемского дворца, которую нельзя было показывать широкой публике.
Принцесса Евгения — внучка королевы Великобритании Елизаветы II — опубликовала фото в Instagram, на котором изображен тайный коридор Букингемского дворца.
Это произошло из-за того, что девушка решила поздравить своего отца с днем рождения в социальной сети. Принцесса опубликовала фото отца в форме полковника гренадерской армии внутри Букингемского дворца. Кадр был сделан в коридоре, который не предназначался для глаз широкой общественности.
По данным СМИ, эта публикация доставила принцесса много проблем, однако удалять снимок девушка не посчитала нужным.