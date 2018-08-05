Трамп отреагировал на встречу своего сына с Весельницкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен в связи со встречей его сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой и другими гражданами России , об этом он написал в своем Twitter

Ранее ряд СМИ писал, что согласно источникам, близким к Белому дому, президент США озабочен возможностью упоминания имени его сына в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вменяемого РФ вмешательства в выборы 2016 года.

"Фейковые новости, абсолютный вымысел, что я обеспокоен встречей, которую мой замечательный сын Дональд провел в Trump Tower. Эта встреча проводилась с целью добыть информацию насчет оппонента, это абсолютно законно и постоянно происходит в политике — и это ни к чему не привело. Я не знал об этом!", — написал Трамп в Twitter.

Президент и ранее отрицал, что был в курсе этой встречи, которая состоялась в июне 2016 года. Кроме Трампа-младшего, в ней принимали участие руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять президента Джаред Кушнер . Они общались с Весельницкой, также там присутствовали лоббист Ринат Ахметшин , переводчик Анатолий Самохорнов, бизнесмен Ике Кавеладзе.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.