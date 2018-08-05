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Трамп отреагировал на встречу своего сына с Весельницкой
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Трамп отреагировал на встречу своего сына с Весельницкой 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: AFP 2018 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен в связи со встречей его сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой и другими гражданами России, об этом он написал в своем Twitter.
Ранее ряд СМИ писал, что согласно источникам, близким к Белому дому, президент США озабочен возможностью упоминания имени его сына в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вменяемого РФ вмешательства в выборы 2016 года.
"Фейковые новости, абсолютный вымысел, что я обеспокоен встречей, которую мой замечательный сын Дональд провел в Trump Tower. Эта встреча проводилась с целью добыть информацию насчет оппонента, это абсолютно законно и постоянно происходит в политике — и это ни к чему не привело. Я не знал об этом!", — написал Трамп в Twitter.
Президент и ранее отрицал, что был в курсе этой встречи, которая состоялась в июне 2016 года. Кроме Трампа-младшего, в ней принимали участие руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять президента Джаред Кушнер. Они общались с Весельницкой, также там присутствовали лоббист Ринат Ахметшин, переводчик Анатолий Самохорнов, бизнесмен Ике Кавеладзе.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.
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