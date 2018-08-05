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Муха сорвала мировой рекорд
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Муха сорвала мировой рекорд 

Рамблер 23 часа назад
Фото: Sam Fabian
Причиной несостоявшегося в Германии мирового рекорда по падению цепочки из мини-домино стала муха. Рекорд пытались установить в городе Нидда, который расположен недалеко от Франкфурта-на-Майне, сообщает Der Spiegel.
Насекомое подлетело к одной из костяшек до официального начала эксперимента, рассказал его организатор Патрик Синер.
«Костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала реакцию раньше времени, и у нас не было времени для того, чтобы восстановить все части», — заявил он.
В подготовке участвовали около 20 человек, потративших на создание цепочки две недели. И все-таки полет мухи оказался не совсем фатальным.
Участникам мероприятия удалось обрушить цепочку из 569 229 костяшек, хотя планировалось 600 тысяч, и побить предыдущий рекорд в 538 тысяч костяшек. Это заняло около 15 минут, став самой длинной цепной реакцией в Германии.
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