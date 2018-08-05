Муха сорвала мировой рекорд

Насекомое подлетело к одной из костяшек до официального начала эксперимента, рассказал его организатор Патрик Синер.

«Костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала реакцию раньше времени, и у нас не было времени для того, чтобы восстановить все части», — заявил он.

В подготовке участвовали около 20 человек, потративших на создание цепочки две недели. И все-таки полет мухи оказался не совсем фатальным.

Участникам мероприятия удалось обрушить цепочку из 569 229 костяшек, хотя планировалось 600 тысяч, и побить предыдущий рекорд в 538 тысяч костяшек. Это заняло около 15 минут, став самой длинной цепной реакцией в Германии.