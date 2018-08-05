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В Германии муха помешала установить мировой рекорд
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В Германии муха помешала установить мировой рекорд 

РИА Новости 5 августа 2018
Фото: Flickr / Opo Terser
В Германии муха помешала установить мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино. Об этом сообщает Der Spiegel.
В городе Нидда группа энтузиастов попыталась установить мировой рекорд и разрушить самую длинную цепочку из костяшек домино. В подготовке участвовали около 20 человек. На создание цепочки у них ушло две недели. Однако назойливое насекомое помешало воплощению их планов.
"Костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала реакцию раньше времени, и у нас не было времени для того, чтобы восстановить все части", — завил организатор мероприятия Патрик Синнер.
Тем не менее, усилия участников были не напрасны. Им удалось обрушить цепочку из 569 229 костяшек из запланированных 600 000. Процесс занял около 15 минут и стал самой длинной цепной реакцией в Германии. Предыдущий рекорд составлял 538 000 костяшек.
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