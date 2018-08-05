Ещё
Трамп предупредил об угрозе войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что распространяющие фейковые новости СМИ могут спровоцировать войну 

RT на русском 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что средства массовой информации, распространяющие сообщения, не соответствующие действительности, могут в том числе спровоцировать военный конфликт.
«СМИ, распространяющие фейковые новости, ненавидят меня за то, что я называю их врагами народа только потому, что они знают, что это правда. Я оказываю американцам большую услугу, разъясняю, что к чему», — написал он.
По мнению Трампа, подобные СМИ намеренно вызывают разногласия и недоверие.
«Они также могут спровоцировать войну! Они очень опасны и больны!» — заключил он.
Ранее новый издатель газеты The New York Times Артур Грегг Сульцбергер обратился к Трампу с просьбой прекратить нападки на представителей средств массовой информации.
Также 15 июля стало известно, что интервью советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона CNN было отменено из-за того, что телеканал выразил неуважение к американскому лидеру.
Эксперт Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с НСН конфликт Трампа и телеканала.
RT на русском: последние новости
Экс-посол США прокомментировал назначение Сигала спецпредставителем МИД России Что известно о попытке покушения на Николаса Мадуро США заявили о непричастности к покушению на Мадуро
Комментарии19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США88
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком59
На «Нашествии» произошла трагедия166
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Петросян: гора с плеч свалилась96
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение