Трамп предупредил об угрозе войны

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что средства массовой информации, распространяющие сообщения, не соответствующие действительности, могут в том числе спровоцировать военный конфликт.
«СМИ, распространяющие фейковые новости, ненавидят меня за то, что я называю их врагами народа только потому, что они знают, что это правда. Я оказываю американцам большую услугу, разъясняю, что к чему», — написал он.
По мнению Трампа, подобные СМИ намеренно вызывают разногласия и недоверие.
«Они также могут спровоцировать войну! Они очень опасны и больны!» — заключил он.
Ранее новый издатель газеты The New York Times Артур Грегг Сульцбергер обратился к Трампу с просьбой прекратить нападки на представителей средств массовой информации.
Также 15 июля стало известно, что интервью советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона CNN было отменено из-за того, что телеканал выразил неуважение к американскому лидеру.
Эксперт Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с НСН конфликт Трампа и телеканала.