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В Испании прокомментировали покушение на Мадуро
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В Испании прокомментировали покушение на Мадуро 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AP Photo / Erhan Elaldi/Pool
Испанские власти в связи с покушением на президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявили о необходимости мирного и демократического выхода из сложившейся в стране ситуации.
"В связи с насильственными действиями, произошедшими вчера в Каракасе во время 81-й годовщины Боливарианской национальной Гвардии, правительство Испании вновь подтверждает твердое осуждение любого насилия с политическими целями и желает раненым скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении МИД Испании.
Власти Испании считают, что "тяжелый кризис, который происходит в Венесуэле, требует мирного, демократического выхода, основанного на переговорах между венесуэльцами, в рамках правового государства", уважения прав человека, возвращения к демократическим институтам, освобождения политических заключенных и внимания к первоочередным нуждам населения.
Ранее министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Позже сам Мадуро обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.
Агентство Ассошиэйтед Пресс передало информацию трех представителей венесуэльской пожарной службы, по словам которых, за покушение на президента был принят взрыв газового баллона в здании неподалеку.
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