Уехал в Забайкалье. В Сети обсуждают «исчезновение» Порошенко

Петра Порошенко. Пользователи соцсетей обсуждают сообщения СМИ о "пропаже" президента Украины

Так, одна из юзеров Facebook Елена Лукаш выдвинула несколько версий того, что могло произойти с украинским лидером.

"Самоустранился. Потерялся. Замкнулся. Если серьезно — президентская власть характеризуется непрерывностью ее исполнения. И избиратель должен знать, где непрерывно трудится его ошибка", — заявила она.

В комментариях к посту, в частности, Порошенко пожелали отдохнуть как можно дольше.

"Дать бы ему пожизненный отпуск", — пошутил Марк Чепурной.

Кроме того, некоторые пользователи "предположили", что президент Украины мог уехать в Россию

"Наверное, уехал на минеральные воды Забайкалья", — сыронизировал Владимир Петрович Паламарчук.

Также в Сети прозвучали призывы наказать главу государства.

"Уволить за прогул с конфискацией имущества нажитого непосильным трудом", — отметила Анна Мотылькова в Twitter.

Помимо этого, юзеры обратили внимание на недавние сообщения немецких СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не появлялась на публике в течение недели.

"И Меркель не было. Совпадение?", — заявил Андрей Константинович.

Также юзеры напомнили, что Украину вскоре ожидают выборы президента, и посчитали, что Порошенко могут не переизбрать.

"Честно говоря, удивлен этим вопросительным состоянием Фейсбука — "а куда пропал Порошенко?" Вы же буквально через девять месяцев собираетесь начать новую жизнь — без него. Так привыкайте", — написал Александр Дубинский.

Ранее издание Страна.ua сообщило, что Петр Порошенко неделю не видели на работе, поскольку он мог уехать в отпуск за границу.