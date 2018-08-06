В Сети обсуждают «исчезновение» Порошенко

Пользователи соцсетей обсуждают сообщения СМИ о "пропаже" президента Украины Петра Порошенко.
Так, одна из юзеров Facebook Елена Лукаш выдвинула несколько версий того, что могло произойти с украинским лидером.
"Самоустранился. Потерялся. Замкнулся. Если серьезно — президентская власть характеризуется непрерывностью ее исполнения. И избиратель должен знать, где непрерывно трудится его ошибка", — заявила она.
В комментариях к посту, в частности, Порошенко пожелали отдохнуть как можно дольше.
"Дать бы ему пожизненный отпуск", — пошутил Марк Чепурной.
Кроме того, некоторые пользователи "предположили", что президент Украины мог уехать в Россию.
"Наверное, уехал на минеральные воды Забайкалья", — сыронизировал Владимир Петрович Паламарчук.
Также в Сети прозвучали призывы наказать главу государства.
"Уволить за прогул с конфискацией имущества нажитого непосильным трудом", — отметила Анна Мотылькова в Twitter.
Помимо этого, юзеры обратили внимание на недавние сообщения немецких СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не появлялась на публике в течение недели.
"И Меркель не было. Совпадение?", — заявил Андрей Константинович.
Также юзеры напомнили, что Украину вскоре ожидают выборы президента, и посчитали, что Порошенко могут не переизбрать.
"Честно говоря, удивлен этим вопросительным состоянием Фейсбука — "а куда пропал Порошенко?" Вы же буквально через девять месяцев собираетесь начать новую жизнь — без него. Так привыкайте", — написал Александр Дубинский.
Ранее издание Страна.ua сообщило, что Петр Порошенко неделю не видели на работе, поскольку он мог уехать в отпуск за границу.