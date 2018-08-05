Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу

Майкл Макфол прокомментировал назначение Стивена Сигала в МИД РФ

«Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей», — говорится в тексте официального сообщения российского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что задачей Сигала станет содействие развитию отношений между двумя странами в гуманитарной сфере. Указывается также, что речь идет об общественно-политической должности, которая не предполагает денежного вознаграждения.

«Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной», — говорится в тексте.

В министерстве отметили, что в международной практике можно провести параллели данной должности с функциями послов доброй воли ООН

На назначение уже отреагировал экс-посол США в России Майкл Макфол . «Теперь Сигал стал российским гражданином? Это будет „интересно“: Россия назначила Стивена Сигала спецпредставителем по улучшению отношений с Америкой», — написал Макфол в твиттере. В другом сообщении в микроблоге он прокомментировал эту новость односложно — «безнадежно».

Известный актер, пик популярности которого пришелся на 1980-е годы, Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Имя Сигала стало популярным в СССР благодаря расцвету видеосалонов, где показывали боевик с его участием «Над законом». Всего Сигал снялся более чем в десятке боевиков, но большинство из фильмов с его участием относились к категории «В» (малобюджетная кинолента). Успехом стала картина «В осаде» 1992 года, которая имела коммерческий успех в США и других странах мира.

Работа в российском МИДе станет для Сигала не первым опытом общественной дипломатии. В США он активно сотрудничал с организацией «Люди за гуманное обращение к животным» (PETA) и неоднократно выступал на их мероприятиях. В 1999 году он получил награду РЕТА. Сигал также установил хорошие связи с на тот момент вице-премьером России Дмитрием Рогозиным , который в настоящее время возглавляет «Роскосмос»

Во времена кураторства Рогозиным оборонного сектора чиновник планировал привлечь Сигала к работе, направленной на отмену соглашения, которое ограничивает поставки стрелкового российского оружия в США.

Некоторые издания писали, что Сигал участвовал в организации встречи вице-премьера с группой американских конгрессменов во главе с республиканцем Даной Рорабакером в 2013 году.

Конгрессменов интересовала ситуация вокруг рожденных в России братьев Царнаевых, совершивших теракт на Бостонском марафоне. Политики рассказали, что Сигал очень помог им в установлении контактов с Рогозиным.

Еще будучи гражданином США, Сигал был членом Республиканской партии и в 2014 году рассматривал возможность участия в выборах губернатора штата Аризона. Этот штат на границе с Мексикой представляет в сенате один из старейших американских политиков Джон Маккейн

В Аризоне работает шерифом и старый приятель Сигала Джо Арпайо, который известен своим жестким отношением к нелегальным мигрантам. В 2016 году он был приговорен к тюремному сроку за то, что его подчиненные останавливали автомобили выходцев из Мексики по подозрению в нелегальном пересечении границы.

В постановлении суда говорилось, что шериф превысил свои полномочия. Арпайо был приговорен к полугодовому сроку заключения, но стал единственным человеком, кого помиловал президент США Дональд Трамп . Назвав Арпайо «американским патриотом», глава Белого дома также отметил, что тот «держал Аризону в безопасности».

Известно, что Сигал, в ноябре 2016 года ставший гражданином России, активно поддерживал Трампа во время президентской кампании в США. Поздравив его в своем твиттере, актер написал, что «ждет, когда Америке будет возвращено величие».

Пока неясно, насколько успешной будет работа Сигала в российском МИДе по линии улучшения отношений с США. Его репутация у американской общественности достаточно противоречива, а несколько друзей в конгрессе и в актерской среде вряд ли смогут переломить ситуацию в российско-американских отношениях.

Сам Cигал, впрочем, заявил, что благодарен новому назначению. «У меня всегда были очень сильные стремления сделать все возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше. Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально» — заявил Сигал.

В настоящее время актер — единственный натурализованный иностранец, который будет работать на российскую правительственную структуру, однако в петровской России таких прецедентов было немало. Так, ближайшим сподвижником императора Петра I был уроженец Швейцарии Франц Лефорт , который возглавлял Великое посольство. Иностранцы занимали различные посты на госслужбе и в армии и при других царях Российской империи.