Что известно о попытке покушения на Мадуро

Что известно о попытке покушения на Николаса Мадуро

Во время военного парада в Каракасе произошло неудачное покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро . Во время выступления главы государства раздался взрыв, после чего его увели в безопасное место. Сам Мадуро не пострадал, однако сообщается о семи раненых военнослужащих. Венесуэльские власти назвали произошедшее терактом, который осуществили правые силы с помощью снаряжённых взрывчаткой беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты», связанная с мятежным офицером Оскаром Пересом . Венесуэльский лидер сообщил о задержании части организаторов покушения. При этом альтернативной версией случившегося называют взрыв газового баллона в доме неподалёку от трибуны.

В Каракасе произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время выступления главы государства на параде в честь годовщины основания национальной боливарианской гвардии раздался взрыв, после чего к Мадуро подбежали охранники и, закрыв бронещитами, увели его в безопасное место.

Речь венесуэльского лидера транслировало местное телевидение, однако через некоторое время после взрывов десятки участников парада бросились врассыпную, после чего трансляция оборвалась.

Реакцию Мадуро и последовавшее за этим поведение охраны удалось заснять видеоагентству Ruptly.

По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, причиной случившегося стали снаряжённые взрывчаткой беспилотники, которые удалось сбить. Эту информацию также подтвердил источник РИА Новости в венесуэльской полиции, сообщивший, что охране удалось сбить беспилотник.

Отмечается, что в ходе чрезвычайного происшествия сам Николас Мадуро не пострадал, однако ранения получили семеро военнослужащих.

По словам президента банка Banco Bicentenario del Pueblo Мигеля Переса Абада, во время ЧП не пострадали члены политического или военного руководства Венесуэлы.

Терактом назвал нападение на Николаса Мадуро глава верховного суда Венесуэлы Майкель Морено: «Я решительно осуждаю сегодняшние террористические действия, целью которых было покушение на жизнь президента республики, а также высшего военного командования и представителей власти. Я был свидетелем этого отвратительного террористического акта, который может породить только извращённый ум, мотивированный ненавистью и экстремизмом, с единственной целью — породить хаос и политическую дестабилизацию».

Compatriotas la derecha insiste en la violencia para tomar espacios que no pueden por los votos, nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro y el alto mando politico y militar ilesos luego del atentado terrorista durante el acto de la GNB. No podrán con nosotros. — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 4 августа 2018 г. В свою очередь председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосадо Кабельо обвинил в случившемся правые силы, которые пытаются подобными методами захватить власть в стране.

«Соотечественники, правые силы настаивают на насилии, чтобы занять место, которое они не сумели получить путём голосования. Наш брат, президент Николас Мадуро и высшее политическое и военное руководство невредимы после террористического нападения в ходе мероприятия национальной боливарианской гвардии. Они не смогут с нами совладать», — написал Кабельо.

При этом вскоре после нападения ответственность за покушение на венесуэльского лидера взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты», связанная с офицером Оскаром Пересом, который возглавил мятеж в июне 2017 года и был ликвидирован в январе 2018-го.

«Операция заключалась в подлёте двух беспилотников, гружёных взрывчаткой C4 к президентской трибуне. Снайперы президентской гвардии сбили дроны, прежде чем они достигли цели», — говорится в обращении группировки после нападения.

«Задержана часть организаторов покушения»

Сам Николас Мадуро в ходе телеобращения к нации после неудавшейся попытки покушения обвинил в нападении венесуэльские и колумбийские правые силы, заявив, что часть организаторов атаки уже задержана.

«Немедленно началось расследование, оно уже продвинулось, уже задержана часть организаторов покушения», — заявил Мадуро.

«Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь — в США. По первым данным расследования, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае — Венесуэлы», — отметил Мадуро.

Кроме того, Мадуро пообещал виновным в нападении предельно жёсткое наказание.

«Справедливость и максимальное наказание! Прощения не будет! Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины», — заявил Мадуро.

В Колумбии уже отвергли обвинения венесуэльских властей в якобы причастности к покушению на Николаса Мадуро президента страны Хуана Мануэля Сантоса, срок полномочий которого истекает 7 августа 2018 года.

«Заявления о том, что колумбийский лидер может быть ответственным за предполагаемое покушение на венесуэльского президента выглядят абсурдными и у них нет никакого основания. У венесуэльского руководителя уже вошло в привычку обвинять Колумбию во всех ситуациях. Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу», — говорится в заявлении МИД Колумбии.

Боливия, Никарагуа и Куба осудили

Неудавшееся покушение на Николаса Мадуро уже осудили в Боливии, Никарагуа и на Кубе. Руководство Никарагуа назвало совершивших нападение на главу Венесуэлы «трусливыми террористами и преступниками», которые «бесятся, что не смогли и не смогут победить».

«Мы только что узнали о террористическом нападении на президента Венесуэлы, брата и товарища Николаса Мадуро, совершённом тёмными правыми силами, которые, исполненные ненависти и проигравшие везде, намерены продолжать разорять нашу Америку», — говорится в заявлении президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

Repudiamos enérgicamente una nueva agresión y cobarde atentado contra el Hno. Pdte. @NicolasMaduro y el pueblo bolivariano. Después del fracaso en su intento por derrocarlo democrática, económica, política y militarmente, ahora el imperio y sus sirvientes atentan contra su vida. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 5 августа 2018 г. В свою очередь, президент Боливии Эво Моралес обвинил в покушении на Николаса Мадуро Соединённые Штаты и их союзников.

«Мы решительно осуждаем новую агрессию и трусливое нападение на президента Николаса Мадуро и боливарианский народ. После неудачных попыток свергнуть его демократическим, экономическим, политическим и военным путём теперь империя (США. — RT) и её слуги покушаются на его жизнь», — написал Моралес.

#AHORA: El General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del PCC #Cuba y el Presidente Miguel Díaz Canel, expresan plena solidaridad e irrestricto apoyo al Presidente @NicolasMaduro, al gobierno y a la Unión Cívico-Militar del pueblo bolivariano y chavista. pic.twitter.com/4PWJwWaHfb— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) 5 августа 2018 г. Он также назвал эту попытку политического убийства преступлением против человечности, показывающим отчаяние противников боливарианского народа.

«Первый секретарь Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро и президент Мигель Диас-Канель решительно осуждают попытку покушения на президента Николаса Мадуро. Они выражают полную солидарность и неограниченную поддержку Николасу Мадуро, правительству и гражданско-военному союзу боливарианского и чавистского народа», — говорится в заявлении кубинского МИД.

Взрыв газа как альтернативная версия

Добавим, что альтернативной версией произошедшего является взрыв газового баллона в здании неподалёку от трибуны, который официальные лица и сотрудники охраны приняли за теракт.

О такой версии развития событий сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на неназванные источники в венесуэльском пожарном управлении. Они отметили, что во время выступления Мадуро в одной из квартир неподалёку произошёл хлопок газа, и можно было увидеть валящий из окна дым. Однако никаких доказательств этой точки зрения пока не представлено.

Вместе с тем, эту версию в интервью каналу NTN24 подвердил бывший советник венесуэльской армии Энтони Дакин, добавивший, что во время парада и других официальных мероприятий всё воздушное пространство вблизи трибун закрывается, а замеченные рядом с Мадуро дроны контролировались венесуэльскими военными.