В Сети связали исчезновение Порошенко и Меркель 

В соцсетях пользователи шутят по поводу того, куда исчез украинский президент Петр Порошенко. Многие упоминают о том, что одновременно с президентом Украины куда-то исчезла и канцлер Германии Ангела Меркель.
«Никак с Порошенко бухают, Парась тож пропал… Порошенко пропал, а в Германии Меркель не могут найти. Как-то подозрительно…», «Ангела Меркель разводится со своим супругом, О чём вы? Порошенко отсутствовал неделю», «Так? Меркель до сих пор найти не могут. Так? Твою maman, как говорила моя бабушка, что-то тут не так..», «И Меркель не было. Совпадение?» — пишут в Twitter.
Высказываются предположения, что украинский лидер просто набирается сил: «Отдохнул. Теперь с новыми силами за разорение Украины».
Порошенко, перестал появляться на рабочем месте и на публике с начала недели. Незадолго до этого он принял участие в Крестном ходе Киевского патриархата, посвящённом Крещению Руси.