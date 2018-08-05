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В Колумбии ответили на громкие обвинения Мадуро
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В МИД Колумбии ответили на заявления о причастности президента страны к покушению на Мадуро 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Колубии назвало «абсурдными и безосновательными» заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о причастности колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса к покушению на его жизнь.
Как сообщается в Twitter колумбийского внешнеполитического ведомства, Богота «решительным образом отвергает» обвинения со стороны Мадуро.
«Заявления об ответственности колумбийского президента за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы абсурдны и лишены всяких оснований», — говорится в заявлении.
Кроме того, в МИД заявили, что «требуют уважения к президенту Колумбии, а также к колумбийским правительству и народу».
Ранее Мадуро заявил, что к покушению на его жизнь причастны венесуэльские и колумбийские правые силы во главе с президентом Колумбии.
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