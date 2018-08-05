В Колумбии ответили на громкие обвинения Мадуро

Министерство иностранных дел Колубии назвало «абсурдными и безосновательными» заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о причастности колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса к покушению на его жизнь.
Как сообщается в Twitter колумбийского внешнеполитического ведомства, Богота «решительным образом отвергает» обвинения со стороны Мадуро.
«Заявления об ответственности колумбийского президента за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы абсурдны и лишены всяких оснований», — говорится в заявлении.
Кроме того, в МИД заявили, что «требуют уважения к президенту Колумбии, а также к колумбийским правительству и народу».
Comunicado de Prensa pic.twitter.com/IgPfNzF9ft— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 5 августа 2018 г.
Ранее Мадуро заявил, что к покушению на его жизнь причастны венесуэльские и колумбийские правые силы во главе с президентом Колумбии.