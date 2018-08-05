Опубликовано видео покушения на главу Венесуэлы

Реакция Мадуро и его охраны на взрыв попали на видео

Агентство Ruptly опубликовало видео, на котором запечатлены президент Венесуэлы Николас Мадуро , его окружение и охрана в момент неудавшегося покушения и сразу после инцидента.

Президент произносит речь на параде, посвященную проблемам восстановления национальной экономики, и в этот момент раздается звук взрыва, изображение дрогнуло. Мадуро и генералы, в окружении которых он находился, начали напряженно вглядываться вперед и вверх.

К главе государства незамедлительно подбежали охранники и загородили его раскладными кевларовыми щитами. После заминки президент попытался продолжить речь, но, произнеся несколько слов, прекратил. После непродолжительного обмена репликами с охраной под прикрытием щитов Мадуро удалился.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро во время парада, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.

Мадуро в ходе обращения к нации обвинил в подготовке неудавшегося покушения правую оппозицию, а также колумбийских правых и президента соседней страны Хуана Мануэля Сантоса