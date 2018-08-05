Ещё
Опубликовано видео покушения на главу Венесуэлы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реакция Мадуро и его охраны на взрыв попали на видео 

РИА Новости 48 минут назад
Агентство Ruptly опубликовало видео, на котором запечатлены президент Венесуэлы Николас Мадуро, его окружение и охрана в момент неудавшегося покушения и сразу после инцидента.
Президент произносит речь на параде, посвященную проблемам восстановления национальной экономики, и в этот момент раздается звук взрыва, изображение дрогнуло. Мадуро и генералы, в окружении которых он находился, начали напряженно вглядываться вперед и вверх.
К главе государства незамедлительно подбежали охранники и загородили его раскладными кевларовыми щитами. После заминки президент попытался продолжить речь, но, произнеся несколько слов, прекратил. После непродолжительного обмена репликами с охраной под прикрытием щитов Мадуро удалился.
Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро во время парада, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.
Мадуро в ходе обращения к нации обвинил в подготовке неудавшегося покушения правую оппозицию, а также колумбийских правых и президента соседней страны Хуана Мануэля Сантоса.
Ответственность за попытку покушения на Мадуро взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты", которая связана с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он чтил традиции и охотился за кавказцами»95
«Сработали на укрепление России»228
Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна43
Виновники покушения на Мадуро раскрыли себя12
Украинцы потеряли Порошенко567
Видео
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:30
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
Гаджеты Наука и техника
00:47
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Шоу-бизнес
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
01:10
«Моджахеды боялись его»: как сбили полковника Руцкого
Армия Статьи
03:43
Санкции за пастора: чем турки ответили США
В мире Статьи
00:47
Петросян впервые высказался о разрыве с женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение