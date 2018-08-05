Ещё
Трамп: многие вмешиваются в дела США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп: многие вмешиваются в дела США 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Joshua Roberts/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия вмешивается в дела США, однако так делают и другие страны. Об этом Трамп рассказал в ходе своего выступления в штате Огайо, передает NBC News.
"Это очень много людей. Мы должны остановить это. Мы должны прекратить вмешательство и не дать всем напасть на нас", — сказал американский президент.
Он отметил, что среди тех, кто вмешивается в дела США — Россия, Китай и, возможно, Северная Корея. По словам Трампа, с ростом экономики США объемы вмешательства будут только расти.
Ранее Трамп рассказал об эффекте от новых ввозных пошлин США.
Газета.Ru: последние новости
В Госдепе отреагировали на назначение Стивена Сигала в МИД России На Украине подсчитали убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе Немецкие СМИ потеряли Меркель
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США88
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком60
На «Нашествии» произошла трагедия166
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Петросян: гора с плеч свалилась96
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение