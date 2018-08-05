Трамп: многие вмешиваются в дела США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия вмешивается в дела США, однако так делают и другие страны. Об этом Трамп рассказал в ходе своего выступления в штате Огайо, передает NBC News.

"Это очень много людей. Мы должны остановить это. Мы должны прекратить вмешательство и не дать всем напасть на нас", — сказал американский президент.

Он отметил, что среди тех, кто вмешивается в дела США — Россия, Китай и, возможно, Северная Корея . По словам Трампа, с ростом экономики США объемы вмешательства будут только расти.

Ранее Трамп рассказал об эффекте от новых ввозных пошлин США.