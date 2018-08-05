Никарагуа осудила покушение на Мадуро

"Мы только что узнали о террористическом преступном нападении на президента Венесуэлы, брата и товарища Николаса Мадуро, исполненном темными правыми силами, которые, полные ненависти и проигравшие повсюду, намерены продолжать разорять нашу Америку", — говорится в обращении за подписью президента Даниэля Ортеги.

По мнению правительства Никарагуа, данное нападение было совершено "трусливыми террористами и преступниками". "Они бесятся, но они не смогли и не смогут нас победить. Они не пройдут", — подчеркивается в коммюнике.