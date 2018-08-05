Ещё
Никарагуа осудила покушение на Мадуро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никарагуа осудила покушение на Мадуро 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Власти Никарагуа осудили попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Мы только что узнали о террористическом преступном нападении на президента Венесуэлы, брата и товарища Николаса Мадуро, исполненном темными правыми силами, которые, полные ненависти и проигравшие повсюду, намерены продолжать разорять нашу Америку", — говорится в обращении за подписью президента Даниэля Ортеги.
По мнению правительства Никарагуа, данное нападение было совершено "трусливыми террористами и преступниками". "Они бесятся, но они не смогли и не смогут нас победить. Они не пройдут", — подчеркивается в коммюнике.
Ранее сам Мадуро обвинил в подготовке неудавшегося покушения правые силы страны в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Также он заявил, что некоторые из организаторов покушения живут в американской Флориде, и попросил Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими "террористическими группами".
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США88
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком59
На «Нашествии» произошла трагедия166
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Петросян: гора с плеч свалилась96
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение