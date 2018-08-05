Ещё
В ДРК растет число зараженных вирусом Эбола
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: в ДРК подтвердили 13 случаев заражения вирусом Эбола 

ТАСС 12 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 5 августа. Число подтвержденных случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в восточной части Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 13. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Ранее четыре случая заболевания были подтверждены Всемирной организацией здравоохранения.
Как пишет AP, в Минздраве африканского государства отметили, что три из 13 случаев имели летальный исход.
Органы здравоохранения в восточной провинции Северное Киву 28 июля проинформировали минздрав ДРК о вызвавших подозрения на БВВЭ заболеваниях и смертях в районе Мангина.
Дальнейшие исследования подтвердили, что в четырех случаях речь идет о БВВЭ.
После обнаружения вируса Эбола в ДРК (тогда — Заире) в 1976 году его вспышки регистрировались в Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д'Ивуаре. В результате эпидемии БВВЭ в Западной Африке в 2014-2016 гг. вирусом заразились более 28,6 тыс. человек, а умерли более 11,3 тыс., большинство жертв пришлось на три страны — Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
ТАСС: последние новости
Макфол прокомментировал назначение Сигала спецпредставителем МИД России Трамп назвал вмешивающиеся в дела США страны Лукашенко попросил белорусских мам рожать минимум по три-четыре ребенка
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США88
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком59
На «Нашествии» произошла трагедия166
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Петросян: гора с плеч свалилась96
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение