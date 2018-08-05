В ДРК растет число зараженных вирусом Эбола

ТАСС, 5 августа. Число подтвержденных случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в восточной части Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 13. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Ранее четыре случая заболевания были подтверждены Всемирной организацией здравоохранения.
Как пишет AP, в Минздраве африканского государства отметили, что три из 13 случаев имели летальный исход.
Органы здравоохранения в восточной провинции Северное Киву 28 июля проинформировали минздрав ДРК о вызвавших подозрения на БВВЭ заболеваниях и смертях в районе Мангина.
Дальнейшие исследования подтвердили, что в четырех случаях речь идет о БВВЭ.
После обнаружения вируса Эбола в ДРК (тогда — Заире) в 1976 году его вспышки регистрировались в Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д'Ивуаре. В результате эпидемии БВВЭ в Западной Африке в 2014-2016 гг. вирусом заразились более 28,6 тыс. человек, а умерли более 11,3 тыс., большинство жертв пришлось на три страны — Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.