В ДРК растет число зараженных вирусом Эбола

AP: в ДРК подтвердили 13 случаев заражения вирусом Эбола

ТАСС , 5 августа. Число подтвержденных случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в восточной части Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 13. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Как пишет AP, в Минздраве африканского государства отметили, что три из 13 случаев имели летальный исход.

Органы здравоохранения в восточной провинции Северное Киву 28 июля проинформировали минздрав ДРК о вызвавших подозрения на БВВЭ заболеваниях и смертях в районе Мангина.

Дальнейшие исследования подтвердили, что в четырех случаях речь идет о БВВЭ.