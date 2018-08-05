«США и их слуг» обвинили в покушении на Мадуро

Глава Боливии Эво Моралес обвинил в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро США и их союзников.
"Мы энергично осуждаем эту новую агрессию и трусливое нападение на президента Николаса Мадуро и боливарианский народ. После провала их попытки свергнуть его демократическим, экономическим, политическим и военным путем теперь империя (США — ред.) и их слуги покушаются на его жизнь", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.
По словам Моралеса, это покушение является преступлением против человечности.
Ранее министр связи и информации Венесуэла Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро во время публичного мероприятия, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.