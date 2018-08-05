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«США и их слуг» обвинили в покушении на Мадуро
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Президент Боливии обвинил «США и их слуг» в покушении на жизнь Мадуро 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Глава Боливии Эво Моралес обвинил в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро США и их союзников.
"Мы энергично осуждаем эту новую агрессию и трусливое нападение на президента Николаса Мадуро и боливарианский народ. После провала их попытки свергнуть его демократическим, экономическим, политическим и военным путем теперь империя (США — ред.) и их слуги покушаются на его жизнь", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.
По словам Моралеса, это покушение является преступлением против человечности.
Ранее министр связи и информации Венесуэла Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро во время публичного мероприятия, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.
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