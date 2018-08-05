Японию раскритиковали за «ядерные амбиции»

КНДР накануне дня бомбардировки Хиросимы раскритиковала Японию за «ядерные амбиции»

Япония , несмотря на то, что подверглась атомным бомбардировкам в ходе Второй мировой войны, годами развивает свои ядерные амбиции. Такое утверждение содержится в докладе комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, распространенном агентством ЦТАК в воскресенье — накануне годовщины бомбардировки Хиросимы, осуществленной США 6 августа 1945 года.

"Япония преподносит себя как единственную в мире жертву атомных бомбардировок, выступая при этом против обладания ядерным оружием и его использования. Тем не менее годами Япония стремится к тому, чтобы реализовать свои амбиции по ядерному вооружению, начав исследования в этом направлении еще в 1930-е годы", — говорится в документе.

Комитет также отмечает, что Япония является единственной страной в мире, производящей плутоний путем переработки ядерного топлива за исключением пяти постоянных членов Совбеза ООН . "На сегодняшний день в мире насчитывается 518 тонн плутония, 47 из которых располагает Япония. Ядерный арсенал Японии и глобальная ядерная катастрофа — это лишь вопрос времени", — полагают в КНДР.

Кроме того, северокорейский комитет выступил с критикой соглашения между Японией и США об использовании атомной энергии в мирных целях, автоматически продленного в июле этого года. "Продлив ядерное соглашение, Япония и США продолжили таким образом свои преступления против человека", — говорится в докладе.

США и Япония подписали соглашение о совместных разработках с целью использования атомной энергии в мирных целях в 1956 году и с тех пор неоднократно продлевали его. Последняя пролонгация состоялась в 1988 году сроком на 30 лет. Тогда же было оговорено, что договор будет действовать и далее до тех пор, пока о его расторжении не объявит одна из сторон.

Денуклеаризация КНДР

США необходимо решить проблему накопленного Японией плутония, если они в конечном итоге хотят осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова, говорится в докладе.

"Если США действительно хотят провести денуклеаризацию Корейского полуострова, им придется поставить под вопрос ядерный арсенал Японии и справедливо оценить сложившуюся ситуацию", — говорится в документе.

"КНДР придерживается твердой позиции добросовестно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове, а также намерена добиваться мирного использования атома", — добавили в комитете

Доклад главным образом посвящен критике соглашения между Японией и США об использовании атомной энергии в мирных целях, автоматически продленного в июле этого года. Оно было подписано в 1956 году и с тех пор неоднократно продлевалось. Последняя пролонгация состоялась в 1988 году сроком на 30 лет. Тогда же было оговорено, что договор будет действовать и далее до тех пор, пока о его расторжении не объявит одна из сторон.

В рамках договоренностей Япония получила возможность самостоятельно перерабатывать отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) и обогащать уран на своей территории, а также в Великобритании и Франции. Кроме того, японская сторона не ограничена в праве использовать плутоний, получаемый в результате переработки ОЯТ, на собственной территории. В результате в самой Японии хранится примерно 10 тонн плутония, еще порядка 37 тонн находится в Великобритании и Франции. Такая ситуация вызывает трения в отношениях с США и создает проблемы в области обеспечения безопасности.