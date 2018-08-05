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Власти Венесуэлы подтвердили покушение на Мадуро
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Власти Венесуэлы подтвердили покушение на Мадуро 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: EPA
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение, сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
Причиной взрывов на параде в Каракасе стали несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Это был покушением на Мадуро, подтвердил министр.
Он сообщил, что Мадуро находится в прекрасном состоянии и в ближайшее время обратится к нации. В результате покушения пострадали семь военнослужащих, передает РИА «Новости».
Глава банка Banco Bicentenario del Pueblo Мигель Перес Абад тоже сообщил, что «Мадуро чувствует себя хорошо, так же, как и все верховное политическое и военное командование революции».
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