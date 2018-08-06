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В Венесуэле после покушения ополчились на журналистов
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В Венесуэле после покушения на президента начали задерживать журналистов 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Fernando Llano / AP Photo
Об этом в своем Twitter сообщил Национальный союз работников печати.
Уточняется, что на данный момент задержаны 11 работников прессы, среди которых как представители национальных, так и иностранных СМИ. Некоторые были избиты или ограблены.
Профсоюз потребовал наказать тех, кто является ответственным за нарушение права на информацию.
Ранее министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль рапортовал, что по делу о покушении задержаны шестеро подозреваемых, организаторы и исполнители опознаны. Ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты».
Попытка покушения на Мадуро была совершена 5 августа во время публичного выступления президента в Каракасе. Организаторы атаки обещали повторить попытку устранения главы государства.
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