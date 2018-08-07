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Отравление Скрипалей: В Британии вновь нагнетают истерику
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Отравление Скрипалей: британские СМИ продолжают нагнетать истерику 

Вести.Ru
Фото: www.vesti.ru
На то, чтобы Лондон подготовил запрос на экстрадицию двух россиян, может уйти несколько недель или даже месяцев. Об этом пишет газета "Телеграф". По её данным, британские власти допускают усиление международного давления на Москву, если она откажется выдать подозреваемых по так называемому "делу Скрипалей".
В Лондоне полагают, что к отравлению британского шпиона и его дочери в Солсбери могут быть причастны двое граждан нашей страны. И якобы спецслужбы даже отследили все их передвижения — до момента отъезда из Королевства.
В нашем посольстве эту информацию назвали очередным вбросом. Россия не раз предлагала Британии помощь в расследовании инцидента. Но Лондон отказался вести диалог, заключает телеканал "Россия 24".
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