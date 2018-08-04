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Госдеп отреагировал на назначение Сигала в МИД
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В Госдепе отреагировали на назначение Стивена Сигала в МИД России 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Американский Госдепартамент отказался от комментариев в связи с назначением обладающего российским гражданством актера Стивена Сигала на должность специального представителя Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, передает РИА "Новости".
"Мы не планируем (комментировать) что-либо по этому вопросу", — сказал официальный представитель госдепартамента.
Ранее сообщалось, что сам Стивен Сигал прокомментировал свой пост в Министерстве иностранных дел России.
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