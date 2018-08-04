Силовики открыли минометный огонь по Ясиноватой, заявили в ДНР

Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Ясиноватая, выпустив при этом восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).