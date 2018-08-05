Киев подсчитал убытки в Крыму и Донбассе

В Киеве оценили убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе

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В Турции заявили о недопустимости «языка угроз» со стороны США

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