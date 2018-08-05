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Киев подсчитал убытки в Крыму и Донбассе
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В Киеве оценили убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские компании понесли убытки, потому что не имеют доступа к своему имуществу в Крыму и на Донбассе.
Украинские компании, входящие в сферу инфраструктуры, понесли потери в десятки миллиардов гривен прямых убытков из-за того, что не могут использовать свое имущество в Крыму и на территории Донбасса и неподконтрольной территории Донбасса. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала «112 Украина».
Он сообщил, что в данный момент его подконтрольное ведомство вместе с украинским МИД готовит единое исковое заявление от этих государственных предприятий.
Омелян добавил, что в этот перечень входит имущество «Укрзализныци», которое было конфисковано в Крыму и на Донбассе, а также имущества «Украэроруха», «Укрпочты», морских портов.
Напомним, что Республика Крым стала частью России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова.
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