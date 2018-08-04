Киев оценил убытки от потерь в Крыму и Донбассе

В Киеве оценили убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе в десятки миллиардов гривен

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев понес десятки миллиардов гривен прямых убытков за неиспользование имущества в Крыму и Донбассе.

"Мы насчитываем десятки миллиардов гривен прямых убытков за неиспользование украинского имущества. Сюда входит имущество "Укрзализныци", которое было конфисковано в Крыму, это входит имущество, которое было конфисковано на оккупированных территориях Донбасса, также "Украэрорух", это "Укрпочта", это морские наши порты, то есть объектов больше, чем достаточно", — сказал он в субботу в эфире телеканала "112 Украина".

В настоящее время, по словам Омеляна, министерство инфраструктуры совместно с министерством иностранных дело готовит единое исковое заявление от украинских государственных предприятий.

Президент Украины Петр Порошенко 1 августа вновь потребовал ускорить подготовку нового иска к Российской Федерации за якобы нанесенный ущерб в Крыму и Донбассе.

После силового отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года объявили о начале силовой операции в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. За прошедшее с тех пор время жертвами конфликта уже стали более 10 тысяч человек. Свыше 20 тысяч получили ранения, сотни тысяч превратились в вынужденных переселенцев. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, до сих пор не дают результатов.

Власти Крыма и Севастополя после госпереворота в Киеве 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.