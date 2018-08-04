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Победу в конфликте США и Турции отдали Москве
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Die Zeit: «беспрецедентные меры» США против Турции сулят победу Москве 

RT на русском 1 час назад
США пошли на «беспрецедентный шаг», ввели санкции против Турции и тем самым подвергли своего партнёра по НАТО «колоссальному давлению», пишет Die Zeit. Если ситуация продолжит накаляться, то победителем из неё может выйти не Вашингтон и даже не Анкара, а именно Москва, предупреждает журналистка немецкого издания.
Штрафными мерами Соединённые Штаты подвергли своего союзника по Североатлантическому альянсу Турцию «колоссальному давлению», пишет немецкая газета Die Zeit.
При этом если ситуация продолжит накаляться, победителем из неё может выйти не Вашингтон и даже не Анкара, а именно Москва, считает автор статьи Циа Вайзе.
На днях правительство США пошло на «беспрецедентный шаг» и ввело санкции против турецкого министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. В Вашингтоне убеждены, что именно эти двое сыграли главную роль в истории с задержанием и заключением под стражу американского пастора Эндрю Брансона, поясняет журналистка Die Zeit.
По мнению Вайзе, рост напряжённости свидетельствует о том, что в отношениях с Соединёнными Штатами турецкое правительство «просчиталось» и что Анкара оказалась не готова к американским санкциям.
«Ужесточение штрафных мер может иметь тяжёлые последствия для турецкой экономики. Уже сейчас Турции приходится бороться с высокой инфляцией и падением курса национальной валюты», — отмечает автор статьи.
Впрочем, Анкара продолжает «упрямиться» и пообещала принять ответные меры. В конце концов, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «известен своей непреклонностью», напоминает журналистка немецкого издания.
«Поэтому в случае дальнейшего роста напряжённости в отношениях между партнёрами по НАТО оказаться победителем в конфликте между Турцией и США может в итоге и Владимир Путин. В настоящее время президент Российской Федерации, пожалуй, благосклонно наблюдает за тем, как сильно спор между Эрдоганом и Турцией раскалывает Североатлантический альянс и как это противостояние, возможно, ещё больше сближает Турцию не с западным блоком, а с Россией. Для всех покупка Анкарой российских систем ПВО стала чётким предупредительным сигналом», — подчёркивает автор статьи Циа Вайзе.
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