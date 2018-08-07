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Армия Сирии перекрыла снабжение террористов в Хаме
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Сирийская армия перекрыла пути снабжения террористов между Хамой и Идлибом 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Правительственные войска САР перекрыли пути снабжения террористов на севере провинции Хама близ административной границы провинции Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По данным агентства, военным также удалось уничтожить огневые позиции террористов, откуда велся снайперский огонь по правительственным войскам и предпринимались попытки нападения.
Боевая операция при поддержке артиллерии прошла в районе поселений Ляхая и Латамина в 35 километрах от города Хама.
Агентство сообщает, что в районе операции орудуют банды "Джейш аль-Изза"* и "Хизб аль-Туркистане"*, союзные террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ).
Члены упомянутых выше бандформирований в основном состоят из иностранных наемников, прибывших в Сирию через Турцию.
Ранее стало известно, что сирийская армия отразила нападение террористов на севере провинции Латакия. Боевики, напавшие на поселение Ас-Сараф, прибыли со стороны провинции Идлиб.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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