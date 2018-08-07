Армия Сирии перекрыла снабжение террористов в Хаме

Сирийская армия перекрыла пути снабжения террористов между Хамой и Идлибом

Правительственные войска САР перекрыли пути снабжения террористов на севере провинции Хама близ административной границы провинции Идлиб , сообщает сирийское национальное агентство САНА

По данным агентства, военным также удалось уничтожить огневые позиции террористов, откуда велся снайперский огонь по правительственным войскам и предпринимались попытки нападения.

Боевая операция при поддержке артиллерии прошла в районе поселений Ляхая и Латамина в 35 километрах от города Хама.

Члены упомянутых выше бандформирований в основном состоят из иностранных наемников, прибывших в Сирию через Турцию

Ранее стало известно, что сирийская армия отразила нападение террористов на севере провинции Латакия. Боевики, напавшие на поселение Ас-Сараф, прибыли со стороны провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России