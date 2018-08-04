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Болгарский премьер: страна неуязвима для мигрантов
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Премьер Болгарии рассказал о «неуязвимости» страны для мигрантов 

RT на русском 4 августа 2018
Фото: Hristo Rusev globallookpress.com
Болгария является практически единственной страной, которая неуязвима для мигрантов. Такое мнение выразил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
«Болгарский вариант охраны границы работает хорошо, надеюсь, что и в Европе его будут использовать», — цитирует Борисова БГНЕС.
По его словам, за последний год Болгария отправила назад в страны происхождения около 2500 нелегальных мигрантов.
Ранее сообщалось, что после саммита ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Себастьян Курц назвал большим достижением договорённость о создании центров высадки нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза.
Эту меру поддержали страны «вышеградской четвёрки» (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), а также Нидерланды, Дания и Болгария.
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