Болгарский премьер: страна неуязвима для мигрантов

Болгария является практически единственной страной, которая неуязвима для мигрантов. Такое мнение выразил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
«Болгарский вариант охраны границы работает хорошо, надеюсь, что и в Европе его будут использовать», — цитирует Борисова БГНЕС.
По его словам, за последний год Болгария отправила назад в страны происхождения около 2500 нелегальных мигрантов.
Ранее сообщалось, что после саммита ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Себастьян Курц назвал большим достижением договорённость о создании центров высадки нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза.