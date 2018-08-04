Болгарский премьер: страна неуязвима для мигрантов

Премьер Болгарии рассказал о «неуязвимости» страны для мигрантов

Болгария является практически единственной страной, которая неуязвима для мигрантов. Такое мнение выразил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Болгарский вариант охраны границы работает хорошо, надеюсь, что и в Европе его будут использовать», — цитирует Борисова БГНЕС.

По его словам, за последний год Болгария отправила назад в страны происхождения около 2500 нелегальных мигрантов.